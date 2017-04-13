Киев, 13 апреля, 2017, 08:55 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

Взрыв на шахте «Степная» произошел из-за нарушения техники безопасности, заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, передает Vesti-ukr.com.

По его словам, следственная комиссия по делу о взрыве на шахте «Степная» в Львовской области завершила расследование инцидента.

По результатам работы комиссии выяснилось, что причиной трагического происшествия стало несоблюдение техники безопасности на шахте, а именно:

— недостаточное проветривание (меньше положенного в три раза);

— отказавшая унифицированная телекоммуникационная система диспетчерского контроля и автоматизированного управления горными машинами и технологическими комплексами.

«Вопрос охраны труда был нарушен», — подытожил Зубко.

Он отметил, что планируется создать дополнительные лаборатории для контроля и оценки безопасности шахт и отменить возможность блокировки счета шахт. Вице-премьер добавил, что именно заблокированный счет шахты не позволил выплатить зарплату рабочим и профинансировать охрану труда на шахте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второго марта 2017 года на шахте №10 «Степная» ОАО «Львовуголь», расположенной в селе Глухов Львовской области, произошел взрыв, в результате обрушилась горная порода.

По разным оценкам, при инциденте погибло от 8 до 11 шахтеров, ранено было от 26 до 27 человек.

Девятого марта шахтеры «Львовугля» вышли на пикет, требуя повысить финансирование охраны труда, выплатить задолженности по зарплате, а также сократить на 50% аппарат управления «Львовугля».