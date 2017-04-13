Вашингтон, 13 апреля, 2017, 08:53 — ИА Регнум.



Georges Biard Британский актер Джуд Лоу

Создатели фильма «Фантастические твари и где они обитают 2» определились с актером на роль волшебника Альбуса Дамблдора. Им станет Джуд Лоу, сообщает Variety.

Режиссер картины Дэвид Йейтс, работавший над первыми «Фантастическими тварями», охарактеризовал Лоу как невероятно талантливого актера и признался, что давно мечтал с ним поработать.

«Я знаю, что он великолепно передаст все неожиданные грани Альбуса Дамблдора, а Джоан Роулинг покажет его совсем другим человеком», — отметил Йейтс.

Картина повествует о событиях, которые предшествовали основному циклу фэнтези-фильмов о Гарри Поттере и противостоянии волшебников коварному Волан-де-Морту. В продолжении «Фантастических тварей» зрители вновь увидят молодого Дамблдора, который позже возглавит школу чародейства и волшебства Хогвартс, а пока трудится учителем трансфигурации.

Над сценарием сиквела работала Джоан Роулинг. В картине снимутся Эдди Редмейн, Джонни Депп, Эзра Миллер, Элисон Судол и другие. Съемки стартуют летом 2017 года, мировая премьера картины намечена на 16 ноября 2018 года. Российские зрители увидят фильм на день раньше.

Наиболее известные картины с участием Джуда Лоу — «Талантливый мистер Рипли», «Холодная гора», «Близость», «Шерлок Холмс». Роль Дикки Гринлифа в «Талантливом мистере Рипли» принесла Лоу премию BAFTA за лучшую мужскую роль второго плана.

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