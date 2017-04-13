Люксембург, 13 апреля, 2017, 08:56 — ИА Регнум.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель получил приглашение от Джастина Трюдо нанести официальный визит в Оттаву, пишет Lessentiel.

Jwh Премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель

Канадский премьер-министр намерен обсудить с европейским коллегой двусторонние отношения в рамках Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения (CETA), которое еще не вступило в силу.

Министры в рамках встречи, которая пройдет с 18 по 20 апреля обсудят технологии, инновации, различные инвестиционные программы, а также создание рабочих мест для людей среднего класса.

«Наши страны связывает тесная дружба, которая выражается в крепком торгово-инвестиционном партнерстве», — отметил Трюдо.

Герцогство Люксембург является третьим по величине инвестором в Канаде, за 2015 год страна вложила в Канаду 61 миллиардов евро. Прямые иностранные инвестиции Канады в Люксембурге, в свою очередь, составили 50 миллиардов евро.