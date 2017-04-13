Москва, 13 апреля, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Нефть Brent 12 апреля поднялась до месячного максимума — отметки 56,64. В поддержку выступали сведения о том, что Саудовкая Аравия поддерживает продление соглашения о сокращении объемов добычи, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

lalabell68 Нефтяная вышка

«А также прогнозы от ОПЕК, подразумевающие повышение прогноза по мировому спросу на энергоноситель в 2017 году. Позитивными оказались и данные по коммерческим запасам нефти в США от Минэнерго. Показатель упал на 2,166 млн баррелей. Вполне возможно, что эта тенденция сохранится, так как в США начинается сезон отпусков», — Рогова.

«Позже нефть начала коррекцию. Но шансы на возобновление роста и возврат к уровню 56,90 сохраняются», — считает эксперт.

Читайте также: «Нефть сохраняет перспективы роста»

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 13 апреля, нефть стабильна после снижения накануне, положившего конец самому длительному ралли с начала 2017 года. Стоимость нефти марки Brent поднялась на $0,02 (0,04%) до $55,88 за баррель. Цена на нефть WTI опустилась на $0,03 (0,06%) до $53,08.