Вена, 13 апреля, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Министр связи и массовых коммуникаций Австрии Томас Дрозда призывает операторов масштабных социальных сетей обеспечить в интернете эффективные процедуры рассмотрения жалоб, сообщает Der Kurier.

Интернет-мем Будь вежлив в сети

Политик, по мнению прессы, вдохновился призывом министра юстиции ФРГ Хайко Мааса, который в марте 2017 года официально выступил с просьбой к правительствам стран ЕС оказывать давление на социальные сети, такие как Facebook и Twitter.

Немецкий политик критикует операторов за то, что на просторах сетей все чаще появляются оскорбительные комментарии и фейковые новости, которые, по его мнению, содействуют разжиганию национальной розни.

«Я согласен, что данные нарушения можно причислить к административным, но штраф в размере 50 миллионов евро за несоблюдение порядка на просторах сети я считаю слишком большим, — отметил Дрозда. — Тем не менее, я также призываю операторов тщательно рассматривать жалобы пользователей на те или иные оскорбительные сообщения».

По данным австрийской НПО Zara, которая проводит исследования и фиксирует количество оскорбительных комментариев в социальных сетях, в среднем Facebook удаляет только 20% оскорбительных комментариев, на которые пожаловались пользователи, а Twitter — 1%.

«Такое состояние социальных сетей — недопустимо», — добавляет политик.