Бостон, США, 13 апреля, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Новая выставка картин Сандро Боттичелли, среди которых ранее не выставляемые в США, пройдет в Бостоне, сообщает Associated Press.

Сандро Боттичелли. Рождение Венеры.ок.1485 Деталь

Выставка будет называться «Боттичелли и поиск божественного», она откроется 16 апреля в бостонском музее изобразительных искусств.

В экспозиции будут представлены ценные работы мастера эпохи Возрождения, в числе которых будет «Венера», ранее не демонстрирующаяся в Соединенных Штатах.

«Мы даем американской публике шанс совершить путешествие по Флоренции эпохи Возрождения», — отметил куратор выставки Фредерик Илчмен.

Выставка призвана рассказать зрителю историю развития Боттичелли как художника.

Напомним, флорентийский художник Сандро Боттичелли является одним из выдающихся гениев итальянского Возрождения, несмотря на то, что его имя несколько оттенено такими именами, как Леонардо да Винчи и Рафаэль Санти, мастерство его почитается наравне с ними. Наиболее известные работы мастера находятся во Флоренции в галерее Уффици, прежде всего это «Весна» и «Рождение Венеры».