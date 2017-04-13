Москва, 13 апреля, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Российская валюта смогла немного вырасти, отчасти на «вздохе облегчения», что по результатам встречи Тиллерсона-Лаврова не появилось негативных комментариев. Рынок боялся, что будут жёсткие комментарии, отметила старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Однако госсекретарь США предпочел не общаться с журналистами, отметив ранее, что с Москвой все же есть совпадения интересов по некоторым вопросам.

«Тем временем, Brent продолжает бить рекорды, добравшись сегодня, 13 апреля, до отметки 56,64, невиданной с 7 марта. 12 апреля отчет от Минэнерго США подтвердил дальнейшее сокращение коммерческих запасов в подземных хранилищах: на 2,166 млн баррелей против прогноза роста на 0,087 млн баррель. Похоже, рост может только ускориться к концу апреля по мере снижения резервов американской нефти», — пояснила Афанасьева.

«В целом, на фоне роста нефти и отсутствия нового негатива в геополитическом плане, условия для дальнейшего падения пара USD/RUB сохраняются. Ближайшая цель стоит в области 56,20», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 13 апреля ЦБ РФ опустил официальные курсы доллара и евро. Курс евро на сегодня опустился на 4 копейки и составил 60,26 рубля, курс доллара на 13 апреля 2017 упал на 20 копеек — до 56,75 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась на 13 копеек и составила 58,33 рубля.