Москва, 13 апреля, 2017, 08:25 — ИА Регнум.



Rncb.ru РКНБ

‍Объем уставного капитала Российского национального коммерческого банка (РНКБ) увеличен на 15 миллиардов рублей, сообщили 13 апреля в пресс-службе правительства России.

Соответствующее распоряжение от 12 апреля 2017 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Уставной капитал Российского национального коммерческого банка увеличивается на 15 млрд рублей путем размещения дополнительных акций с последующим их приобретением в собственность Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Увеличение капитала даст банку возможность обеспечить реализацию инвестпроектов, значимых для развития Крыма и Севастополя. Уточняется, что в российском бюджете предусмотрены для этого увеличения ассигнования — как на 2017 год, так и на плановый период 2018 и 2019 гг.

Напомним, РНКБ является одним из ключевых банков Крыма и Севастополя. Все акции банка принадлежат государству.

На территории Крыма к настоящему времени функционирует свыше 180 отделений банка, более 700 банкоматов и порядка 600 терминалов самообслуживания. В кредитной организации обслуживаются свыше 1,4 млн физлиц и около 42 тысяч — корпоративных клиентов.

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