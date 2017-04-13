Москва, 13 апреля, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Объемы и доля финансовых преступлений в совокупном ущербе в 2016 году выросла, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Сводный годовой отчет о ходе реализации эффективности госпрограмм РФ по итогам 2016 года».

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

Согласно документу, сумма причиненного вреда по оконченным уголовным делам в финансово-кредитной сфере составила 201,2 млрд руб. Доля таких преступлений в совокупном ущербе составляет 76% (263 млрд рублей). В 2015 году этот показатель составил 72,3% (125,5 млрд рублей), а в 2014 году — 53,8 млрд рублей.

Наибольший объем потерь — это преднамеренные банкротства банков, число которых растет. В 2016 году количество преднамеренных банкротств выросло на фоне расчистки ЦБ РФ банковского сектора на 6,6%, до 146 преступлений.

За оздоровление банковской системы и возвращение средств отвечает Банк России, и возврат имущества находится в прямой зависимости от действий регулятора, Агентства по страхованию вкладов и их взаимодействия с МВД РФ.

В МВД отметили, что не могут предпринимать упреждающие меры, поскольку отсутствует своевременное информирование от регулятора о процессах, угрожающих стабильности, и возможных правонарушениях со стороны руководства кредитных организаций.

В ЦБ РФ заявили, что регулятор прорабатывает, в частности, механизм, который бы позволил передавать правоохранительным органам для расследования вывода активов документы, составляющие банковскую тайну. Также идет работа по ужесточению наказаний за доведение банка до банкротства.