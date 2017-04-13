Вашингтон, 13 апреля, 2017, 08:24 — ИА Регнум.



English.yonhapnews.co.kr Запуск БР Пуккыксон-2 (Полярная Звезда 2)

Изученные американскими специалистами спутниковые снимки говорят о том, что в самое ближайшее время КНДР может провести очередное ядерное испытание. Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что экспертами зафиксирован «широкий спектр активности в районе горы Мантапсан» в провинции Хамгён-Пукто. Именно в этом районе, считают в Вашингтоне, проходят подземные ядерные испытания КНДР.

Очередное испытание может состояться 15 апреля, когда страна будет отмечать 105-ю годовщину со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена. Дело в том, напоминает издание, что акты демонстрации военной мощи Пхеньяна зачастую приурочены к подобным датам.

Южнокорейский телеканал KBS также сообщает о том, что в Северной Корее завершена подготовка к проведению очередного испытания. Об этом говорит повышение активности в районе командного пункта и административных зданий на полигоне в уезде Пунгё-ри провинции Хамгён-Пукто.

Замечено также, активные работы идут рядом с входом в северный туннель полигона. За последние 10 дней снизилась интенсивность работ по откачке из туннеля воды, по мнению экспертов, это говорит о готовности к проведению подземного ядерного взрыва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в направлении Корейского полуострова выдвинулась ударная авианосная группа Военно-морских сил США, состоящая из ракетного крейсера и двух эсминцев. Группу возглавляет тяжелый атомный авианосец «Карл Винсон». Таким образом Вашингтон отреагировал на подготовку Пхеньяна к очередным испытаниям межконтинентальных баллистических ракет.

Подземные атомные испытания проходили в КНДР пять раз. Два последних состоялись в течение 2016 года.

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