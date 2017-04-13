Москва, 13 апреля, 2017, 08:21 — ИА Регнум.

Mels98 Первый канал

Роскомнадзор примет «меры административного воздействия» против «Первого канала» за трансляцию нескольких выпусков программы «Пусть говорят» с 17-летней Дианой Шурыгиной из Ульяновска. Документ с ответом ведомства опубликовал у себя на странице в соцсети Twitter депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

«В отношении редакции телеканала «Первый канал» будут приняты меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством РФ», — говорится в документе ведомства.

О каких именно мерах идет речь, в ведомстве не уточнили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Диана Шурыгина получила известность после своего участия в программе «Пусть говорят» на «Первом канале», где рассказала о своем изнасиловании. Девушка появлялась в нескольких передачах.

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