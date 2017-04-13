Москва, 13 апреля, 2017, 08:15 — ИА Регнум.



Добыча сланцевой нефти

Торги по нефти 12 апреля завершились снижением. По итогам дня цена на нефть сорта Brent снизилась на 1,26%, до $55,54. Цена нащупала сопротивление в области $56,62.

При достижении указанного уровня на нефтяном рынке началась нисходящая коррекция, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. К закрытию дня нефть подешевела на 2,04%, до уровня $55,46.

Участники рынка даже проигнорировали сокращение запасов нефти. Запасы нефти в США уменьшились за неделю, завершившуюся 7 апреля, на 2,2 млн, до 533,38 млн баррелей.

Запасы бензина сократились на 3 млн баррелей, до 236,13 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 2,2 млн баррелей, до 150,22 млн баррелей. Рынок был готов к снижению запасов после выхода отчета от Американского института нефти, поэтому вяло отреагировали на официальную статистику.

Сегодня, 13 апреля, баррель Brent стоит $55,76 (+0.39%). После нисходящей коррекции до $55,46 можно снова возвращаться к уровню $56,62.