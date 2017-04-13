Москва, 13 апреля, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 12 апреля открылись снижением по доллару и евро. Ралли цен на нефть Brent до $56,62 оказало поддержку российской валюте в начале торгов. Курс доллара снизился до 56,64 руб., курс евро — до 60,17 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Когда на нефтяном рынке началась коррекция, рубль растерял все заработанные очки на открытии. Участники рынка нервничали в ожидании результатов встречи президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Волатильности рублёвым парам добавил Минфин РФ, который провалил аукционы, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Ведомство не смогло продать облигации федерального займа в полном объеме. При запланированном объеме продаж на 40 млрд рублей удалось выручить 32,88 млрд рублей.

Из-за роста геополитических рисков инвесторы отказываются инвестировать в российские активы. По итогам дня индекс государственных облигаций в России (RGBI) упал на 0,18%, до 136,16. За четыре дня индекс снизился на 0,69%. Пока это выглядит как коррекция. Паники среди инвесторов не наблюдается.

Российская валюта отреагировала незначительным укреплением на завершение переговоров в Кремле. Сильно укрепиться ей помешала дешевеющая нефть. Курс доллара ослаб на американской сессии после выступления президента США Д.Трампа. Он заявил, что доллар стал слишком сильным и вредит американской экономике. Также Трамп намекнул ФРС, чтобы регулятор удерживал процентные ставки на низком уровне.

Доходность 10-летних облигаций в США снизилась на 2,57%, до 2,235%. Курс доллара отреагировал на выступления Трампа снижением до 56,54 руб., курс евро — до 60,05 руб.

Сегодня, 13 апреля, баррель Brent стоит $55,76 (+0.39%). После нисходящей коррекции можно снова возвращаться к $56,62. На фоне восстановления нефтяных котировок по рублю ожидается полное перекрытие гэпа за 6 апреля. Сегодня ожидается сниженияе курса доллара до 56,30 руб., курса евро — до 60,05. Из-за укрепления евро на рынке форекс, рублю будет сложно отвоевывать у него позиции на внутреннем рынке.

Не забываем про налоговый период в РФ и экспортеров, которые в течение следующей недели будут поддерживать российскую валюту продажами валютной выручки для уплаты налогов.