Радио REGNUM: первый выпуск за 13 апреля
Москва, 13 апреля, 2017, 08:09 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Путин обещал не допустить «цветных революций» в странах ОДКБ;
- Россия наложила вето на очередную резолюцию Совбеза ООН по Сирии;
- Визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москву: позиции, решения, мнения;
- Трамп: «Россия — сильная страна, а мы — очень сильная страна»;
- Российский флаг стал официальным в Приднестровье;
- В Петербурге подтвердили смерть еще одного пострадавшего в теракте;
- Путин назначил Владимира Волкова врио главы Мордовии;