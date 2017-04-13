Петропавловск-Камчатский, 13 апреля, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Предупреждение о лавинной опасности объявлено в ряде районов Камчатского края, сообщили в пресс-службе региональном ГУ МЧС России.

(сс) Hans Снежная лавина

«Из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок Камчатским региональным противолавинным центром объявлено штормовое предупреждение», — сообщили в пресс-службе.

Указано время возможного схода лавин: с 00−00 (время местное) с 14 апреля 2017 года по 16 апреля 2017 года включительно.

Сход лавин может произойти на нескольких участках. Предупреждение касается горных территорий Усть-Большерецкого и Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе — и территории Кроноцкого заповедника.

Также лавина может сойти в Быстринском, Усть-Камчатском и Мильковском районах. В зоне опасности находятся Петропавловск-Камчатский городской округ, территории рядом с вулканами Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

Служба спасения не рекомендует туристам в эти дни отправляться в горы. Руководителям организаций, которые ведут работы в горах, советуют принять повышенные меры безопасности и также, по возможности, отказаться от работ в эти дни.

МЧС рекомендует, отправляясь в горы, брать лавинный датчик, предназначенный для поиска людей в лавинах.

Также 13 апреля в Камчатком крае ожидаются осадки и усиление ветра на ряде территорий: в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском городских округах, а также в районах Елизовском, Усть-Большерецком. Порывы ветра на побережьях могут достигать 24 метров в секунду.

«Ночью 14 апреля в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой восемь-девять метров. В зону штормового воздействия попадают Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, а также Елизовский муниципальный район», — сообщили в МЧС.

Напомним, 10 апреля на Камчатке на северо-восточном склоне вулкана Вилючинский спасатели и добровольцы обнаружили тела мужчины и ребенка, попавших под лавину.