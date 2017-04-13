Киев, 13 апреля, 2017, 08:01 — ИА Регнум.



George Hodan Склад боеприпасов

Взрывы в арсенале в Балаклее стоили Украине миллиард долларов, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, передает «Укринформ».

По его словам, на крупнейшем складе страны хранились как пригодные к использованию снаряды, так и небоеспособные.

От цепной реакции, которая последовала после взрыва нескольких боеприпасов, начали детонировать остальные снаряды, в результате было уничтожено снарядов на $1 млрд, считает депутат.

«Это недопустимо, потому что мы не такая богатая страна, которая может себе [это] допустить», — сказал Пашинский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Харьковской области на крупнейшем складе Украины в городе Балаклея произошли взрывы снарядов, отчего арсенал загорелся. Происшествие случилось в ночь на 23 марта.

Пожар охватил значительную площадь склада, спасатели были вынуждены эвакуировать людей из зоны радиусом 10 км вокруг места возгорания. Бесполетная зона вокруг Балаклеи составила 40 км.

Склад был построен еще во времена СССР, занимал площадь размером 368 гектар, в нем хранилось 138 тыс. боеприпасов. После пожара удалось спасти только треть снарядов.

СБУ квалифицировала происшествие как диверсию, которую совершили неизвестные гражданские лица, используя беспилотный летательный аппарат. С помощью беспилотника неустановленные лица взорвали несколько артиллерийских снарядов 152 мм калибра, а также ракеты ЗМ9-ЗРК «Бук-М1», сообщают в СБУ.