Москва, 13 апреля, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Информация газеты Financial Times о «конфликте» между главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым из-за «Грознефтегаза» не соответствует действительности. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте «Роснефти».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Публикуемые и тиражируемые домыслы являются заведомо бездоказательной и сознательной ложью, в связи с чем, мы вынуждены рассмотреть перспективы обращения в суды различных юрисдикций», — отмечается в сообщении.

Кроме того, возмущение Сечина и Кадырова вызвали заявления издания о «чеченском следе», на который якобы кто-то пытается навести в ходе расследования терактов в Санкт-Петербурге.

«Заявления о «чеченском следе» (…) является, как минимум, разжиганием межнациональной розни, то есть уголовно наказуемым деянием, — говорится в сообщении. — Удивляет участие одного из ведущих мировых бизнес-изданий, коим является FT, в обслуживании провокаций криминальных элементов так называемой «оппозиции».

Ранее британская газета Financial Times сообщила о конфликте Сечина с представителями Чечни, который якобы возник на почве обсуждений продажи местным властям чеченских активов «Роснефти». Также британское издание намекает на некий «чеченский след» в теракте в метро Санкт-Петербурга, произошедшего 3 апреля.