Ванино, Хабаровский край, 13 апреля, 2017, 08:28 — ИА Регнум.

Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе инспекционной поездки в свободный порт Ванино принял участие в церемонии вступления в должность нового главы района и оценил ход природоохранных мероприятий в порту, передает корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Бирюков Губернатор Хабаровского края подарил кувалду новому главе свободного порта Ванино

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Поздравляя нового главу свободного порта Ванино Александр Наумова с вступлением в должность, Вячеслав Шпорт вручил ему в подарок кувалду со словами: «Теперь предстоит много работать».

«Выборы были непростыми, но, благодаря консолидации районных депутатов и жителей выбрали главу на пять лет. Сегодня свободный порт Ванино ждут большие перспективы, поэтому развитие экономики должно стать фундаментом для улучшения качества жизни населения», — заявил Вячеслав Шпорт

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В ОАО «Ванинский морской торговый порт» губернатор оценил ход реализации мероприятий по обеспечению экологически безопасного функционирования и развития порта. Глава региона отметил, что взятые на себя обязательства стивидорная компания выполняет. Приобретено оборудование для пылеподавления, возводятся ограждения мест складирования угля.

«Первые шаги порт сделал. Но останавливаться на достигнутом нельзя, нужно продолжать работу и быть в постоянном контакте с местной общественностью», — подчеркнул губернатор.

Вячеслав Шпорт обратил внимание нового главы района на то, что в первую очередь ему необходимо заняться реализацией президентских инициатив — развитием порто-франко и реализацией проекта по улучшению городской среды. Также в числе приоритетов губернатор обозначил экологию и ЖКХ.

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Как сообщало ИА REGNUM, программа по улучшению экологической ситуации в порту Ванино была разработана по поручению губернатора Хабаровского края и утверждена в январе 2017 года. Главу района в Ванино впервые избирали не на прямых выборах — его назначали депутаты. Определиться с выбором главы в порто-франко смогли только в третьей попытке.