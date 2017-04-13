Вашингтон, 13 апреля, 2017, 07:41 — ИА Регнум.



Wykop.pl Русский мишка

Внешняя политика России стала более агрессивной, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании CNN.

«Мы не видим прямой угрозы членам нашего альянса со стороны России. Но мы видим более агрессивную Россию», — заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО не считает теперешние отношения Запада и России холодной войной.

«Но мы видели, что имел место рост напряженности, и отношения между Россией и НАТО были наихудшими за многие годы», — сказал он.

По мнению Столтенберга, нужна «более сильная и заслуживающая доверия стратегия сдерживания».

НАТО, по его словам, не может не ориентироваться на политику России, ведь она — «крупнейший сосед». «Поэтому мы должны искать способы для создания отношений с ней», — пояснил политик.

Стоит напомнить, что накануне, 12 апреля в Белом доме прошла совместная пресс-конференция Столтенберга и американского президента Дональда Трампа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на этом мероприятии Трамп заявил, что по-прежнему считает «замечательной» возможность наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Было бы чудесно, если бы мы нашли общий язык с Путиным, если бы мы поладили с Россией», — заявил американский лидер.

Пресс-конференция в Вашингтоне прошла на фоне обострения российско-американских отношений после ракетного удара США по Сирии (произошел 7 апреля). 12 апреля в Москве начались переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.