Петропавловск-Камчатский, 13 апреля, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Большое количество мокрого снега, который с собой принес мощный охотоморский циклон, стал причиной объявления на Камчатке лавинной опасности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона, соответствующее предупреждение будет действовать с 14 по 16 апреля.

(сс) Hans Снежная лавина

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В это время сход снежных масс возможен по территориям Усть-Большерецкого, Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского, Быстринского районов, Петропавловска, а также с вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

МЧС рекомендует эстремалам воздержаться от похода в горы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля на вулкане Вилючинский на Камчатке сошла лавина, которая погребла под собой мужчину и 9-летнего ребенка. Их искали сутки.