Москва, 13 апреля, 2017, 07:35 — ИА Регнум.



Цитата х/ф «Обитаемый остров», реж. Федор Бандарчук, Россия, 2008г Василий Степанов в роле Максима Каммерера

В Москве после падения из окна квартиры на пятом этаже был доставлен в больницу актер Василий Степанов, у него диагностированы многочисленные переломы и ушибы, пишет Life.

Инцидент произошел вечером 10 апреля. После оказания ему медицинской помощи Степанов от госпитализации отказался, врачи наложили ему гипс.

По словам очевидцев, Степанов шагнул из окна намеренно. В пресс-службе столичной полиции подтвердили факт падения человека из окна жилого дома на улице Давыдковской.

По факту произошедшего проводится проверка. Сам артист заявил, что случайностью это не было, и его «никто не толкал». «Сейчас у меня всё хорошо, наложили гипс и отпустили домой. Только жаль, что людей со съёмками подвёл, сорвал сроки», — сказал Степанов.

Известность Степанов получил после главной роли в блокбастере Фёдора Бондарчука «Обитаемый остров», снятом по одноимённому роману братьев Стругацких. Затем у него начались сложности с карьерой и личной жизнью, артист жаловался, что его не берут на работу «даже в полицию».

После «Обитаемого острова» Степанов учился в театральном вузе и снимался в фильмах «Страховой случай», «Поцелуй Сократа», «Околофутбола», телепередаче «Давно не виделись!», спектакле «Вероника решает умереть» (по одноименному роману Пауло Коэльо). Затем начались сложности с поиском работы.

Бывшая девушка артиста Дарья рассказала НТВ, что они так и не смогли пожениться после двух лет совместной жизни — Степанов ждал новых ролей и многомиллионных контрактов. В это время Дарья играла в эпизодах, чтобы прокормить семью. Позже в СМИ сообщалось, что Степанов был госпитализирован в клинику с диагнозом «маниакально-депрессивный психоз», а также имеет проблемы с алкоголем.

Василий Степанов родился в 1986 году в Москве в семье милиционера и бывшей учительницы. В детстве он занимался спортом — в рукопашном бое он стал чемпионом Москвы среди юниоров и кандидатом в мастера спорта.

Учился на преподавателя физической культуры, затем работал барменом. Там его заметили, и Степанов начал сниматься в рекламе, поступил на курсы актерского мастерства. Выбор Степанова на роль Максима Каммерера в «Обитаемом острове» одобрил и Борис Стругацкий.