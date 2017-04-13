Вашингтон, 13 апреля, 2017, 07:35 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал председателя КНР Си Цзиньпина уведомить руководство Северной Кореи о том, что Вашингтон располагает не только авианосцами, но и атомными субмаринами. Об этом говорится в интервью Трампа изданию The Wall Street Journal.

Трамп рассказал, что свою просьбу Си Цзиньпину он озвучил 11 апреля, в ходе часовой телефонной беседы с китайским лидером. Глава США подчеркнул — нельзя допустить, чтобы Пхеньян располагал ядерным оружием.

Пока у КНДР нет средств доставки ядерных вооружений, однако в будущем они у нее появятся, добавил Трамп. Президент США, как отмечает издание, предложил председателю КНР подумать над прекращением поставок угля в Северную Корею морским путем.

Пресс-служба Белого дома, в свою очередь, не раскрыла никаких деталей беседы. Отмечалось лишь, что разговор произошел «в развитие визита» Си Цзиньпина в поместье Трампа «Мар-а-Лаго» 6−7 апреля и был «чрезвычайно продуктивным».

В интервью американский лидер отметил, что авианосная группа ВМС США, направленная к полуострову Корея 9 апреля, означает «сдерживание Пхеньяна от дальнейших действий» на фоне повышенной ядерной активности северокорейского государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ударную авианосную группу Военно-морских сил США, направленную в район Корейского полуострова, возглавляет тяжелый атомный авианосец «Карл Винсон». Таким образом Белый дом ответил на подготовку Пхеньяна к очередным испытаниям межконтинентальных баллистических ракет.

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