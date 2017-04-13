Вашингтон, 13 апреля, 2017, 07:26 — ИА Регнум.

Представитель Великобритании Мэттью Райкрофт должен воздержаться от оскорблений в адрес Российской Федерации и других государств. Об этом, как передает RT, заявил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Russiaun.ru Владимир Сафронков

«Выступление представителя Великобритании Райкрофта показало, что он только и думает, чтобы затруднить ваши усилия, господин де Мистура (спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура), не дать развиваться политическому процессу, принести в Совбез конфронтационность и враждебность», — сказал российский дипломат.

По его словам, власти Великобритании «испугались» сотрудничества РФ и США и делают «все, чтобы это взаимодействие было подорвано».

«Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с США, — заявил Сафронков. — Вы этого боитесь. (…) Предъявляете оскорбительные требования гарантам процесса в Астане. А вы что для этого сделали, для прекращения огня?»

Заместитель постпреда РФ при ООН также указал на то, что британский дипломат в ходе своего выступления так и «ничего не сказал о политическом процессе».

«Не смей оскорблять Россию больше», — отметил Сафронков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 12 апреля Россия в ходе голосования в Совбезе ООН заблокировала новый проект резолюции по Сирии, предложенный США, Великобританией и Францией. В документе осуждалось использование химического оружия в Сирии, в том числе якобы совершенная правительственными войсками Сирии химатака в провинции Идлиб.

Представитель Великобритании Мэттью Райкрофт обвинил Россию в злоупотреблении правом вето при защите нынешней власти в Сирии.

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