Берлин, 13 апреля, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Из-за развития ядерной программы Северной Кореи, авиаудара США по базе в Сирии, нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и других геополитических рисков, повышается спрос на страховые драгоценные металлы, сообщает финансовая газета Ad Hoc News.

Stevebidmead Золото

Вследствие этого цены на золото растут. 12 апреля был скачок свыше 1280 долларов за унцию, после чего цена стабилизировалась в течение дня.

Если смотреть на динамику цен на золото, то в 1980-х годах унция золота стоила около 400 долларов, падение произошло в конце 90-х — начале 2000-х, после чего курс золота стабильно рос.

Своего исторического максимума цена на золото достигла в 2010 году и составила около 1800 долларов за унцию, после 2011 года цена стремительно падала до уровня 1050 долларов за унцию в 2015 — 2016 годах.

В связи с возрастанием международной напряженности, курс золота снова начал расти и достиг своего максимума за последние два года 12 апреля, составив 1280 долларов за унцию.