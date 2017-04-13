Пекин, 13 апреля, 2017, 07:25 — ИА Регнум.



Paper.people.com.cn Запуск ИСЗ Шицзянь-13

Китай запустил 12 апреля новый спутник, который не только будет заниматься метеорологическими наблюдениями, предупреждением о природных катаклизмах, но также транслировать пассажирам высокоскоростных пассажирских поездов видео высокого разрешения, передает агентство «Синьхуа».

"Шицзянь-13» является первым китайским высокопроизводительным спутником, запущенным с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань.

Спутник, способный передавать сигнал скоростью до 20 Гигабит в секунду, был выведен на орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-3B» в рамках 256-й миссии орбитальных ракет Чанчжэн. Планируется, что он пробудет на орбите 15 лет.

«Запуск спутника является важной вехой в развитии китайских спутниковых телекоммуникационных технологий», — заявил главный инженер Комиссия по науке, технологии и промышленности для обороны КНР Тянь Юйлун.

Китай планирует запустить шесть спутников связи в 2017 году. Спутник «Шицзянь-18» будет запущен на орбиту уже в июне текущего года в рамках испытания новой спутниковой платформы DFH-5.

Напомним, что свой первый спутник «Дунфанхун-1» (DFH-1) КНР запустила 24 апреля 1970 года. Эта дата стала отправной точкой в покорении Китаем космоса.

Согласно среднесрочному плану развития гражданской космической инфраструктуры Китайской Народной Республики, опубликованному в 2015 году, к 2025 году Поднебесная запустит в общей сложности 22 спутника связи, пять из которых будут собраны на принципиально новой платформе.