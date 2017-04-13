Симферополь, 13 апреля, 2017, 07:19 — ИА Регнум. В Крыму в районе строительства автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив археологи нашли следы античного государства, сообщает ОТР.

Clipper Раскопки античного города Пантикапей (современная Керчь), столицы Боспорского царства

Строительные работы открыли восточную часть Боспорского царства — оно возникло у Керченского пролива примерно в V в. до н.э.

Общая площадь раскопок — около 4 тыс. кв. м. Таких масштабных исследований этой части античного царства ученые ранее не проводили. Отмечается, что все находки передадут в Керченский музей-заповедник.

Ирина Руковишникова, научный сотрудник Института археологии РАН, сообщила: «Был найден небольшой каменный ящик, перекрытый черепицей IV в. до н.э. Это было детское погребение. В отпускных погребениях была найдена посуда. Одна из них датируется тоже IV в. до н.э. по сетчатому лекифу. Два погребения датируются III—II -I вв. до н. э».

Автоподход к мосту через Керченский пролив — это почти 9-километровый участок трассы, которая соединит мост с сетью автодорог полуострова.