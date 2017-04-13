Москва, 13 апреля, 2017, 07:19 — ИА Регнум.

Инициатива, выдвинутая в Киеве, о переносе Дня космонавтики на ноябрь, небезосновательна, поскольку современная Украина не имеет отношения к космосу, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

В постсоветский период первым космонавтом Украины назначили Леонида Каденюка, вычеркнув из своей истории Павла Поповича, Леонида Попова и других

«В Киеве хотят перенести День космонавтики на другую дату. Что же, нынешняя Украина к космосу отношения не имеет: таких не берут в космонавты», — написал политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко выступил с инициативой перенести День космонавтики на другую дату. По его мнению, этот праздник можно отмечать 19 ноября.

Кириленко отметил, что если первый космонавт СССР — это Юрий Гагарин, то первым космонавтом независимой Украины является Леонид Каденюк.

Космонавт Каденюк совершил полет в космос с 19 ноября по 5 декабря 1997 года на американском шаттле «Колумбия» в качестве специалиста по полезной нагрузке. Сейчас является украинским политиком.

Напомним, в СССР и в России День космонавтики празднуется с 1962 года. 12 апреля 1961 года первый в истории полет в космос совершил советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1».

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