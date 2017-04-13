Анкара, 13 апреля, 2017, 06:57 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова применил нелестные высказывания в адрес правительства Германии, сообщает Die Politikschau.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

«Я говорю открыто: Германия поддерживает террористов. Когда я обвиняю их в использовании нацистских методов, они обижаются. Почему? Они ведь действительно поддерживают террористов», — заявляет президент в эфире турецкого телеканала.

По словам турецкой разведки, представителю немецкой разведки был передан список с именами 4500 разыскиваемых членов Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической, которые проживают на территории ФРГ.

«Мы потребовали выслать террористов в Турцию, чего Германия не сделала, хотя мы назвали имена 4,5 тысяч людей, — отмечает Эрдоган. — Пока вы не вышлете нам террористов, мы будем называть вас фашистами».

Пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт опроверг информацию о передаче какого-либо списка от турецкой разведки.

«Меркель просто защищает террористов», — добавил президент Турции.