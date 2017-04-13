Резкий взлет курса юаня: укрепление по отношению к доллару три дня подряд
Пекин, 13 апреля, 2017, 06:49 — ИА Регнум. Курс китайской национальной валюты резко вырос по отношению к доллару США, укрепившись на 289 базисных пунктов, передает 13 апреля агентство «Синьхуа».
На четверг, 13 апреля курс валюты Поднебесной составил 6,8651 юаней за доллар США. При этом за 11 и 12 апреля её курс совокупно вырос понялся на 102 базисных пункта.
Напомним, что Китай продолжает масштабную финансовую реформу, запущенную еще в 2015 году, целью которой является улучшение финансового климата страны и обеспечение эффективности финансовой системы. Так, власти страны неоднократно в качестве одной из причин неустойчивости курса юаня называли «нерациональную» инвестиционную деятельность ряда игроков, приводящую к оттоку капитала и ослаблению юаня.
Ранее президент США Дональд Трамп отказался от обвинений в адрес Китая, в которых он обвинял власти Поднебесной в целенаправленном манипулировании курсом национальной валюты в целях получения экспортных выгод.
Читайте также: Трамп: Китай и Япония манипулируют курсами валют