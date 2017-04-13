Пекин, 13 апреля, 2017, 06:49 — ИА Регнум. Курс китайской национальной валюты резко вырос по отношению к доллару США, укрепившись на 289 базисных пунктов, передает 13 апреля агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

На четверг, 13 апреля курс валюты Поднебесной составил 6,8651 юаней за доллар США. При этом за 11 и 12 апреля её курс совокупно вырос понялся на 102 базисных пункта.

Напомним, что Китай продолжает масштабную финансовую реформу, запущенную еще в 2015 году, целью которой является улучшение финансового климата страны и обеспечение эффективности финансовой системы. Так, власти страны неоднократно в качестве одной из причин неустойчивости курса юаня называли «нерациональную» инвестиционную деятельность ряда игроков, приводящую к оттоку капитала и ослаблению юаня.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался от обвинений в адрес Китая, в которых он обвинял власти Поднебесной в целенаправленном манипулировании курсом национальной валюты в целях получения экспортных выгод.

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