Брюссель, 13 апреля, 2017, 06:49 — ИА Регнум.

Еврокомиссия дала Будапешту две недели на разбирательство по делу нового закона в сфере образования, сообщает Der Kurier.

Александр Горбаруков ИА REGNUM СОРос

10 апреля президент страны подписал скандальный закон о высшем образовании, согласно которому иностранным университетам грозят меры по урезанию их автономии. Следствием принятия закона может стать закрытие Центрально-Европейского университета, принадлежащего фонду американского миллиардера Джорджа Сороса.

«Против правительства Венгрии, если оно не пересмотрит содержания нового закона в пользу демократии, будет возбуждено дело о нарушении патентных прав», — сообщает вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

«Центрально-Европейский университет — жемчужина знания в Центральной Европе, те, кто стремится его закрыть таким обманным путем, должны быть наказаны», — добавляет политик.

Еврокомиссия вправе проверить каждый принимаемый закон в любой стране ЕС и, в случае необходимости, подать жалобу на его несовместимость с принципами союза, обжаловать его или ввести против страны штрафные санкции.