Улан-Удэ, 13 апреля, 2017, 06:33 — ИА Регнум. С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 30 возгораний, общая площадь, пройденная огнем, составляет около 7 тысяч га. Об этом ИА REGNUM сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

По состоянию на утро 13 апреля в Бурятии зарегистрировано два лесных пожара на общей площади 9,5 га. Один очаг локализован на общей площади 8 га в Прибайкальском районе, второй продолжает действовать на общей площади 1,5 га в Джидинском районе. По данным агентства, причиной возникновения возгораний стал переход огня с земель иных категорий на земли лесного фонда.

С лесными пожарами борются 25 сотрудников лесной охраны и местные жители. Задействовано четыре единицы лесопожарной техники.

За прошедшие сутки в регионе ликвидировали очаг в Тарбагатайском районе на общей площади 8 га. Возгорание возникло из-за неосторожного обращения населения с огнем.

Пожароопасный сезон открыт в Бичурском, Заиграевском, Тарбагатайском, Кижингинском, Джидинском районах, в Витимском (Баунтовский район), Селенгинском, Баунтовском лесничествах и частично на территории Баргузинского лесничества. На всей территории Бурятии введен особый противопожарный режим.

Напомним, по состоянию на утро 12 апреля в республике лесных пожаров не было. 11 апреля в РАЛХ ИА REGNUM сообщили, что за сутки в регионе ликвидировали шесть очагов возгораний на общей площади более 6,4 тыс. га.

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