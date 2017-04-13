Южно-Сахалинск, 13 апреля, 2017, 06:05 — ИА Регнум. Вряд ли в России найдется место, способное потягаться по красоте природы с Сахалином и Курилами. О развитии туризма в островном регионе с обязательным сохранением уникальных мест говорят сегодня и экологи, и энтузиасты экологического и спортивного туризма, передает корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Грошев Сахалин — это там, где восходит солнце

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Игорь Грошев Сахалин: крабы выползли погреться на солнышке

Если задаться целью искать самое красивое место на островах, можно потратить целую жизнь в спорах. Но начать рассказ о путешествии на острова стоит, пожалуй, с одного из самых загадочных мест: острова Монерон.

Игорь Грошев Природный парк Монерон — особо охраняемая территория

По данным ученых, уже около 1,8 млн лет Монерон не имеет сухопутной связи ни с Сахалином, ни с Японскими островами. Именно изолированность позволила сохранить уникальную флору и фауну, первозданную природу и фантастически прозрачную — на глубину 30 — 40 метров — воду.

Игорь Грошев Птичьи базары

Главное богатство Монерона — морская фауна. Здесь расположены огромные лежбища морских котиков, обширные птичьи базары. Воздействие теплого Цусимского течения обусловило возможность существования здесь субтропических видов морских обитателей — морских ежей, галиотиса, трепанга, многолучевой морской звезды и других.

Еще не так давно коренные жители островного региона — сахалинцы и курильчане — и мечтать не могли о том, чтобы побывать на чудо-острове: Монерон был «личной резиденцией» экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Для VIP-персон даже специальное авиасообщение было налажено.

Игорь Грошев Сахалин: скалистые берега

Новый губернатор области Олег Кожемяко распорядился открыть особо охраняемую государством природную территорию — «Природный парк Монерон» для всех желающих. Теперь при желании туда может попасть каждый. Стоит путевка недешево — поездка на 2−3 дня обойдется в среднем в 30 тысяч рублей. К тому же Монерон — это туризм не для тех, кто хочет разжечь костер, порыбачить, выпить рюмку у костра. Разведение костров под запретом, равно как рыбалка, провоз на остров любого оружия, включая снаряжения для подводной охоты, провоз и употребление алкоголя. На Монероне вообще очень много запретов. Например, запрещено фотографировать военные суда. И много чего еще. Ехать на Монерон нужно с фотоаппаратом, чтобы сохранить память об уникальном уголке земли. И, конечно, за невероятными впечатлениями.

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Но не Монероном единым славен Сахалин.

Игорь Грошев Сахалинская зима

«Мы водим группы туристов по Сахалину с 2012 года. Наш клуб специализируется на спортивном и экологическом туризме. Среди местных пройти по сахалинским маршрутам желающих много. Приезжих — мало, увы. На Курилы выезжают в основном москвичи, петербуржцы, приехавшие на Сахалин на работу — а для местных это дорого», — рассказала председатель туристического клуба «Адреналин» Нина Кассова.

Игорь Грошев Остров Монерон — лежбище морских котиков

Клуб «Адреналин» — общественная организация, туристов по маршрутам ребята-энтузиасты водят бесплатно. Иногда небольшую финансовую помощь оказывает региональное Минспорта. В 2014 году они же создали туристическую компанию «Адреналин» — это уже бизнес.

Игорь Грошев Сахалинская лиса

«Если правительство решило создать особо охраняемые природные территории для экологического туризма, то наш Сахалин должен быть первым в списке! Вот сейчас развернулось огромное строительство в рамках ТОР «Горный воздух» — строят горнолыжный курорт мирового уровня. Но ведь строят так, что уничтожается уникальная природа Сахалина! Сусунайский хребет имеет множество речушек, которые питают водозабор. Строители все буквально перемесили, вся грязь со строек течет в водозабор. Там много краснокнижных растений, огромные брусничники, гора Майорская вообще охраняемая территория. Ученые, экологи, общественность бьют тревогу, но строители продолжают идти по тому же пути! Технику ведь погонят, при продолжении строительства таком, через все эти уникальные места, передавят, уничтожат все! Мы уже имеем яркий пример: гора Лысая. Теперь это, извините, просто помойка! А было прекрасное туристическое место. Теперь туда никто и не ходит. Руководство «Горного воздуха» убирать там отказывается. Я, и не только я, очень многие на Сахалине считают, что строительство даже самого лучшего горнолыжного комплекса в мире ценой уничтожения неповторимой сахалинской природы недопустимо!», — добавила Нина Кассова.

Игорь Грошев Горнолыжный туризм на Сахалине

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«Государство должно сделать все возможное для сохранения сахалинской и курильской природы» — под этими словами сегодня подпишется любой сахалинец и курильчанин.

Игорь Грошев Сахалин: брусника в снегу

Ведь кроме острова Монерон здесь есть еще и остров Кунашир с его горячими источниками, юг Сахалина — это идеальные песчаные пляжи и невероятной красоты закаты и рассветы, к островам Ушишир, Онекотан, Тюлений и ряду других большим судам не то что подходить запрещено — под запретом подача сигналов судовых сирен, полеты на летательных аппаратах ниже 4000 метров. Все — ради сохранения уникального животного мира.

Игорь Грошев Сахалинские песчаные пляжи

При соблюдении всех правил — добро пожаловать за впечатлениями, следуя главному правилу экотуриста: «Не навреди!».

Еще одна проблема, мешающая туристам из других регионов России и других стран насладиться красотами Сахалина, — транспортная недоступность. Хотя экологи все чаще называют ее не проблемой, а благом.

Игорь Грошев Сахалин, скалы

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Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве России принято решение о создании центров экотуризма в особо охраняемых природных территориях. В регионах ДФО экологический туризм развивают как региональные власти и инвесторы, так и энтузиасты.