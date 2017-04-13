Вашингтон, 13 апреля, 2017, 05:17 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

США не будут настаивать на отстранении от власти президента Сирии Башара Асада в качестве обязательного условия мирного урегулирования конфликта в стране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию The Wall Street Journal.

«Настаиваем ли мы на этом? Нет», — сказал глава Белого дома.

В то же время он высказал мнение, что отставка Башара Асада, вероятнее всего, произойдёт «на определённом этапе», поскольку мирную Сирию сложно представить с действующим президентом у власти.

«Я думаю, что трудно это представить. Но я бы не стал использовать слово невозможно», — добавил Дональд Трамп.

Отметим, что накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что уход Башара Асада должен быть осуществлён организованно. «Мы понимаем, что это займёт время, но результат не предусматривает роли Асада в государственном управлении Сирией», — сказал Тиллерсон.

Лавров, в свою очередь, вновь подтвердил позицию Москвы, состоящую в том, что «судьбу Сирии должны решать сами сирийцы».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что отставка президента Сирии больше не является приоритетом для Вашингтона в отношении сирийской ситуации. Однако после инцидента с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб в начале апреля Белый дом вернулся на позиции администрации Барака Обамы по данному вопросу. США обвинили официальный Дамаск в организации химической атаки и в ночь на 7 апреля нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских войск «Шайрат» в провинции Хомс.