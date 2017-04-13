Пекин, 13 апреля, 2017, 04:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не обвиняет Китай в манипуляциях курсами валют, а также пожаловался на то, что американская валюта слишком сильна, сообщает 13 апреля газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

В интервью изданию Wall Street Journal, которое он дал в среду, 12 апреля, Трамп заявил, что «Китай не манипулирует курсом валют».

Однако, во время своей избирательной компании, отмечает китайская газета, Трамп обвинял Китай в курсовых манипуляциях в целях достижения экспортных выгод, в то время как многие экономисты утверждали, что курс китайской валюты в последние годы всегда находился в равновесии.

Международный валютный фонд также заявил, что юань больше не является недооцененным еще в 2015 году, обращает внимание издание.

В своем интервью Трамп вновь пожаловался, что доллар США стал слишком крепок: «Я думаю, наш доллар слишком крепок, и вообще-то, это моя вина, поскольку люди выразили мне доверие».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп даже после избрания на пост президента США обрушивался с жесткой критикой на Японию и Китай, обвиняя их в манипуляции курсами своих национальных валют, в то время как США «сидят, как истуканы».

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