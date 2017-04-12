Дамаск, 13 апреля, 2017, 02:39 — ИА Регнум. Армия Сирии при поддержке ополчения 12 апреля отбила у террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 20-километровый участок стратегически важного шоссе Пальмира-Дамаск, передаёт телеканал Al Manar.

Minval.az ВС Сирии

Сообщается, что под контроль правительственных сил перешёл участок шоссе вплоть до населённого пункта Ас-Савана. Войска приблизились к нефтяному месторождению Арак.

В настоящее время боевики продолжают отступление в районе Хнейфис, где располагаются фосфоритные шахты.

Ранее сирийские войска вернули контроль над горой Аль-Абтар и рядом других высот в 30 километрах к югу от Пальмиры. Таким образом, были заняты выгодные позиции, которые позволили военным сдерживать перемещения террористов между Сирийской пустыней и регионом Восточный Калямун.

Также сирийскими войсками были атакованы две базы террористов к востоку от оазиса Эль-Карьятейн на пути между Дамаском и Пальмирой. В районе Думейр к северо-востоку от Дамаска была ликвидирована одна из действовавших в этом районе банд боевиков, уничтожены их военно-транспортные средства.

В марте, напомним, сообщалось о ликвидации Армией Сирии одного из полевых командиров «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Хамида ас-Сукни, по приказам которого в 2015 году был разрушен ряд памятников Пальмиры.