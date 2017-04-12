Москва, 13 апреля, 2017, 02:30 — ИА Регнум. О наличии экзистенциального конфликта между Россией и США заявил политолог и телеведущий Дмитрий Куликов в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» 13 апреля на телеканале «Россия-1».

Цитата из т/п «Вечер с Владимиром Соловьевым». Россия-1 Дмитрий Куликов

Куликов считает, что Соединенные Штаты в том их виде, в котором они существуют в настоящий момент, не могут сосуществовать с Россией. Теоретически, если США перестанут быть теми, кем они стали в последние десятилетия, они могут ужиться с Россией.

Политолог не сомневается, что США однозначно ставят перед собой задачу расчленения России, при этом, ни о каком расчленении в пользу Китая речи быть не может. «Независимая Сибирь», по его словам, тут же примкнет к США, а «сибирские мужики будут воевать с Китаем под бомбардировками».

Что касается операции российских ВКС в Сирии, он уверен, что это российский инструмент сдерживания большой войны на территории России, которая может привести к вышеописанному сценарию.

«Сирия и Иран — это две позиции, закрывающие нашу территорию от войны, это скрывается за политкорректным тезисом борьбы с терроризмом на чужой территории. Мы с угрозой войны боремся», — отметил Куликов.

Говоря о бомбардировках США авиабазы в Сирии, которая была осуществлена ракетами «Томагавк» 7 апреля, политолог считает, что она стала следствием политической ловушки, в которую попался президент США Дональд Трамп.

«Все очень предсказуемо. С ними сыграли от борта в лузу. Путин сказал, есть 2 версии инцидента — сирийцы случайно попали в склады, либо постанова» — заявил политолог, имея в виду инцидент с применением химической атаки на мирное население сирийского города Идлиба, которая по версии США, якобы была осуществлена президентом Сирии Башаром Асадом 4 апреля: «Все в глобалистском сообществе готовы. Вот докладная от разведсообщества, вот инсценировка. Что делать Трампу? Он пошел на это[бомбардировки авиабазы в Сирии — ИА REGNUM], потому что его конец был близок».

По мнению эксперта, в результате этой игры, Трамп попадает в очень невыгодное положение, поскольку, как только будет проведено расследование инцидента, тут же выяснится, что всё было инсценировано, а значит «либо разведка «унасекомит» Трампа, либо Трамп разведку».

Кроме того, Куликов отметил, что сейчас США в значительной степени изменили внешнеполитический переговорный подход.

«Они делают предложения не только по типу нельзя отказать, но которые нельзя принять в принципе. Например, товарищу Си [председатель КНР Си Цзиньпин - ИА REGNUM ] говорят, либо ты «унасекамливаешь» КНДР и тогда мы даем вам хорошие торговые пути», — привел пример политолог, добавив, что Китай заведомо не может принять подобного рода предложение.

Говоря же о России, он отметил, что подход «вы с нами или против нас» не применим в принципе и на него нельзя ответить позитивно.

Подводя итог, Куликов предостерег от того, чтобы следовать в принятии ответственных решений, от которых зависит судьба России упрощенным рецептами, которые дает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«Речь идет о нашем историческом выживании. И цена ошибки — велика, потому что воскресить ничего нельзя. Если вы решаете вопросы исторического выживания, нужно делать не так как говорит Владимир Вольфович».

Напомним, что Владимир Жириновский заявил в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», что только угроза прямого военного столкновения между Россией и США может заставить США отступить от своего агрессивного политического курса.

Читайте также: «Вызывающий инфантилизм Трампа тревожнее итогов переговоров» — Кургинян