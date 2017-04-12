Нью-Йорк, США, 13 апреля, 2017, 01:47 — ИА Регнум.



Opcw.org Флаг Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)

Сирия готова предоставить экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доступ к атакованной США авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс для установления того, хранилось ли на ней химическое оружие. Об этом заявил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари, передаёт телеканал RT.

«Сирия подчёркивает свою готовность обеспечить доступ миссии на авиабазу «Шайрат», чтобы установить, хранился ли там зарин», — сказал Джаафари.

Он сообщил, что Дамаск уже направил письмо гендиректору ОЗХО Ахмету Узюмджю с предложением направить «беспристрастную и профессиональную миссию в Хан-Шейхун и на авиабазу «Шайрат», чтобы установить, что именно произошло».

Как передавало ИА REGNUM, 12 апреля в ходе голосования в Совете безопасности ООН Россия наложила вето на очередной проект резолюции по Сирии, предложенный США, Великобританией и Францией.

В документе осуждалось использование химического оружия в Сирии, в том числе якобы совершённая сирийскими правительственными войсками химатака в населёном пункте Хан-Шейхун провинции Идлиб.

Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предлагалось помочь в расследовании инцидентов с химическим оружием в Сирии, в том числе в провинции Идлиб. Сирийским властям в проекте резолюции предлагалось предоставить для расследования информацию о воздушных операциях за 4 апреля 2017 года, когда была совершена предполагаемая химатака в Идлибе.