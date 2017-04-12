Москва, 13 апреля, 2017, 01:41 — ИА Регнум. США ставят своей целью развал Ирана — и это создает серьёзные политические риски для России, в которую тут же хлынут волны беженцев с юга. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

ИА REGNUM

«Американцам нужен Иран. Не столько им, сколько Израилю и Саудовской Аравии», — заявил Жириновский.

Для России расчленение Ирана представляет особенную опасность — страна будет распадаться по национальному признаку, там «будут отдельно курды, азербайджанцы, туркмены, персы и так далее», указал политик.

Огромное число беженцев хлынет при этом именно на север, поскольку на юге их будут ожидать ИГИЛ (запрещена в России) и сунниты — с кем они боролись. Значит, угроза дестабилизации уже затронет Южный Кавказ. «Взорвётся Южный Кавказ, взорвётся Северный Кавказ, и часть боевиков через тот же Иран — в Среднюю Азию. И с Афганистана туда же придут», — прогнозирует Жириновский.

В связи с этим, считает лидер ЛДПР, Ирану с Россией следует заключить взаимовыгодный военный договор, а российским гражданам — осознать, что любое нападение на Иран равноценно нападению на Россию.

«Жадничать Ирану не надо. У него полно денег — пусть поставит самые мощные системы ПВО. Закрыть небо Ирана — чтобы муха не пролетела! То же самое в Сирии — всё зачистить», — заявил Жириновский.

«А наши граждане чтобы поняли — мы там останавливаем будущую войну, иначе она придёт к нам, на Кавказ. И мы знаем, что такое война на Кавказе. Там сегодня спящие ячейки экстремистов», — продолжил он.

Таким образом, российская активность в Сирии и, в перспективе, в Иране — это предотвращение войны против России. «Вот такая страшная война, как в Сирии, перекинется на наш Кавказ и Среднюю Азию. Поэтому ни шагу назад, стоять в Сирии, флот подогнать из Севастополя и Мурманска, кучу специалистов, проводить учения на юге — армия, которая стоит без учений, деградирует», — сказал Жириновский.

«Мы должны Трампа держать в ежовых рукавицах. Ты хочешь обострения — мы готовы, давай, начинай. И он сдрейфит. Он первый повернётся и скажет — хочу с Россией другие отношения, а не такие, как сейчас», — подытожил он.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии в провинции Хомс, утверждая, что с него войска, лояльные Башару Асаду, в начале апреля якобы осуществили химическую атаку в провинции Идлиб. При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств этого и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти. Сами же власти САР категорически отвергли использование химоружия, заявив, что оно давно вывезено с территории страны.