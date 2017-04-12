Вашингтон, 13 апреля, 2017, 01:30 — ИА Регнум.

Президент США Дональд Трамп по-прежнему считает «замечательной» возможность наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил на совместной конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Вашингтоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

«Путин — это лидер России, Россия — сильная страна, мы — это очень, очень сильная страна. Посмотрим, что из этого получится», — сказал президент США.

«Было бы чудесно, если бы мы нашли общий язык с Путиным, если бы мы поладили с Россией», — сказал Трамп, добавив, что в принципе «хотел бы поладить со всеми».

По мнению главы Белого дома, на сегодняшний день мир находится в беспорядке, однако он уверен, что к концу его президентского срока «мир станет намного лучшим местом».

Напомним, 11 и 12 апреля в Москве состоялись переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым. Позднее их обоих принял президент России Владимир Путин.

Комментируя итоги визита Тиллерсона, Трамп отметил, что госсекретарь проделал большую работу в Москве и переговоры прошли успешней, чем предполагалось. Вместе с тем он отметил, что Вашингтон «интересует конечный результат, а не разговоры сами по себе».