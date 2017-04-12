Москва, 13 апреля, 2017, 01:20 — ИА Регнум. Удар США по Сирии стал вопиющим примером попытки прорыва к мировому господству. Об этом заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Мы видим вопиющий прорыв к мировому господству в самых нецивилизованных формах», — заявил Кургинян.

По его словам, Россия вполне могла бы пойти на пересмотр и установление в мире зон влияния великих держав. Однако США являются «единственной державой, которая хочет, чтобы её зоной влияния был весь мир».

Сторонники компромисса России с США настаивают на том, что необходимо наладить сотрудничество между двумя странами, однако основы для таких отношений просто нет, считает Кургинян. США продолжают распространять свою сферу влияния, ставить новые базы и оказывать давление на другие страны.

«Нам говорят, что надо дружить. На чём (на каком основании)? На том, что будут прорываться в следующий регион? Давайте тогда договоримся, и договор о зонах влияния — не худший, если уж они этого хотят», — сказал Кургинян.

«Хотят ли США отказаться от принципа господства, исключительности, что они совесть мира и он (мир) их инструмент?.. Мы же это всё слышим. И я не понимаю, как может быть поставлен (в таких условиях) вопрос в одностороннем порядке», — подчеркнул политолог.

В любом случае сюжет осложняющихся российско-американских отношений далек от завершения, считает эксперт. Для того чтобы ситуация международная политическая как-то стабилизировалась, она должна ознаменоваться определенным компромиссным стратегическим решением — в частности, как всем сторонам договоренности «видится конструкция мира, что такое Ялта 2.0, как это делится на зоны влияния, и каковы правила игры», — заявил Кургинян.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии в провинции Хомс, утверждая, что с него войска, лояльные Башару Асаду, в начале апреля якобы нанесли химическую атаку в провинции Идлиб. При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств этого и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти. Сами же власти САР категорически отвергли использование химоружия, заявив, что оно давно вывезено с территории страны.