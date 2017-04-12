Москва, 13 апреля, 2017, 01:13 — ИА Регнум.

О том, что США боятся столкновений с сильными державами вроде России, они будут бить по слабым странам, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» 13 апреля на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM

США ударили по Сирии, которая не может дать адекватный ответ, поэтому, высоковероятно, они ударят по Северной Корее. Однако, это приведет к тому, что КНДР нанесет удар по Южной Корее, считает российский политик.

Говоря об отношениях США и России, Жириновский заявил: «Им нужно было купить Россию», имея в виду необходимость предложить России взаимовыгодные условия для переговоров.

Жириновский полагает, что нужно поддерживать диалог между державами и действовать на взаимовыгодных условиях. Однако США, по его мнению, остановятся только при угрозе прямой конфронтации с Россией:

«Обязательно встречаться на самом высоком уровне. Самое главное — им нужно где-то закончить какую-то операцию. Нам это не выгодно. Мы побеждаем, когда агрессор извне, а когда внутри — Горбачев и Ельцин — проигрываем», — заявил политик, добавив, что мы можем спасти Трампа от импичмента, если мы встанем на грань войны с США, и как только американцы испугаются войны, всё успокоится.

Кроме того, лидер ЛДПР нелестно высказался про США и их роль в мировой истории.

«Американцы — тупая нация, спекулянты, наши чубайсы… Мыслить не могут… Только русская инженерная мысль может создавать и покорять», — заявил Жириновский, приведя в пример то, как Америка использовала нацистского ученого, члена НСДАП, Вернера фон Брауна, который работал над ракетой Фау в гитлеровской Германии, а после окончания Второй мировой войны был вывезен в США, где занимался созданием ракетной программы США.