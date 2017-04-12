Бухарест, 13 апреля, 2017, 00:59 — ИА Регнум. В Румынии считают, что действующий в отношении страны механизм сотрудничества и оценки и предъявляемые Румынии требования для вступления в Шенген заставляют ее чувствовать себя не на равных с другими странами ЕС. Как сообщил румынскому телеканалу Antena 3 председатель Сената Румынии Колин Попеску-Тэричану, об этом шла речь на состоявшейся у него 12 апреля в Брюсселе встрече с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

«В Брюсселе мы говорили о механизме сотрудничества и оценки, мы поговорили с Юнкером очень открыто и честно, потому что знакомы друг с другом более десяти лет, и председатель Европейской комиссии сказал мне, что хочет чтобы за период его мандата механизм сотрудничества и оценки прекратил действовать в отношении Румынии. Я откровенно сказал ему, что этот механизм сотрудничества и оценки заставляет Румынию чувствовать себя не на равных с другими странами ЕС», — отметил Тэричану.

По его словам, в Брюсселе стали возникать вопросы о «перегибах» в юстиции Румынии, когда в результате действий Департамента по борьбе с коррупцией или спецслужб нарушаются права, свободы и презумпция невиновности. «Не думайте, что им это не известно», — заявил глава Сената.

Тэричану также сообщил, что 11 мая председатель Европейской комиссии приедет в Бухарест и обратится к парламенту Румынии с речью в контексте дискуссии о будущем Европейского Союза.

Ранее председатель Сената Румынии Кэлин Попеску Тэричану неоднократно выражал недоверие действиям Департамента по борьбе с коррупцией Румынии, обвиняя ведомство в том, что его «борьба с коррупцией» носит выборочный и политически мотивированный характер, а действия основываются на доносах анонимных информаторов. Тэричану призывал парламент принять закон, ограничивающий возможность «злоупотреблений со стороны некоторых судей и прокуроров». «Борьба с коррупцией должна продолжаться, но недопустимо, чтобы стабильность высоких должностных лиц и репутация политиков зависела от заявлений какого-то информатора», — заявлял он.

За последние года Департамент по борьбе с коррупцией Румынии завел сотни уголовных дел у отношении высокопоставленных румынских чиновников. Были, в частности, осуждены бывший премьер-министр страны Адриан Нэстасе, десятки бывших и действующих министров, множество чиновников и крупных бизнесменов. В то же время в адрес самого Департамента по борьбе с коррупцией звучат обвинения в том, что заводимые ведомством дела имеют явный политический подтекст, а его деятельность напрямую координируется Вашингтоном, устраняющим неугодных ему представителей румынских элит.