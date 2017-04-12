Москва, 13 апреля, 2017, 00:47 — ИА Регнум. Профессор кафедры социологии и гуманитарной культуры МИФИ Виталий Третьяков считает, что визит государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Москвы был малопродуктивным. Об этом он заявил сегодня, 13 апреля, в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM

Третьяков считает, что визит Тиллерсона не принес каких-то ощутимых результатов, так как в Вашингтоне царит стратегическая неопределенность. При этом Третьяков уверен, что американский истеблишмент, который пытается править бал в Вашингтоне, боится прямой встречи Трампа с Путиным, так как российский лидер может объяснить президенту США о мировой политике то, что он до сих пор понять не может.

Что касается стратегической неопределенности, то администрация Трампа до сих пор не сформирована, подчеркнул Третьяков.

В качестве доказательства, Третьяков привел свой недавний визит в Госдепартамент. В американском внешнеполитическом ведомстве до сих большинство чиновников — назначенцы предыдущей администрации Барака Обамы и они формируют повестку дня в том ключе, который был нужен демократической администрации и на которую нацеливалась Хиллари Клинтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Москве прошли переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с госсекретарем Тиллерсоном. Каких-то ощутимых прорывов переговоры не принесли.

Стороны зафиксировали несоответствие позиций двух стран по Сирии и невозможность найти компромисс. Тем не менее Тиллерсон подчеркнул, что две крупнейшие ядерные державы на планете — Россия и США — должны немного реанимировать свои взаимоотношения, так как на них лежит большая ответственность.