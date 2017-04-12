Лондон, 13 апреля, 2017, 00:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия нарушила планы всего международного сообщества, наложив вето на очередной проект резолюции по химическому оружию в Сирии.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

«Удручён тем, Россия вновь нарушила планы международного сообщества в его осуждении применения химического оружия», — написал Джонсон в своём микроблоге в Twitter.

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В свою очередь, президент Франции Франсуа Оллланд заявил, что Россия берёт на себя тяжёлую ответственность, защищая президента Сирии Башара Асада.

«Франция не жалела усилий, в том числе предпринимаемых в отношении России, с тем чтобы добиться консенсуса по данному тексту. Однако Россия уже восьмой раз противопоставляет себя большинству в Совете Безопасности ООН», — приводит слова Олланда телеканал RT.

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Как передавало ИА REGNUM, Россия в ходе голосования в Совбезе ООН вечером 12 апреля заблокировала новый проект резолюции по Сирии, предложенный США, Великобританией и Францией.

В документе осуждалось использование химического оружия в Сирии, в том числе якобы совершённая сирийскими правительственными войсками химатака в провинции Идлиб. Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предлагалось помочь в расследовании инцидентов с химическим оружием в Сирии, в том числе в провинции Идлиб. Сирийским властям в проекте резолюции предлагалось предоставить для расследования информацию о воздушных операциях за 4 апреля 2017 года, когда была совершена предполагаемая химатака в Идлибе.