Додома, 13 апреля, 2017, 00:06 — ИА Регнум. Суд Танзании одобрил предложение правительства страны об экстрадиции в США крупного международного наркобарона, 12 апреля сообщает Associated Press.

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Правительство Танзании намерено экстрадировать Али Хатиба Хаджи Хасана, арестованного в 2014 году, через два года после конфискации более 200 килограмм героина.

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Правоохранительные органы Танзании считают, что задержанный контролировал незаконный оборот наркотиков в Восточной Африке, осуществлял доставку наркотиков в страны Азии, Европы и Северной Америки.

Напомним, в 2016 году министерство финансов США обозначило Али Хатиба Хаджи Хасана как «крупного международного наркобарона, который организовывает многотонные поставки героина и кокаина».

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Суд Танзании также санкционировал экстрадицию в США Идда Мафуру и Эммануэля Адама, обвиняемых в незаконном обороте наркотических веществ.