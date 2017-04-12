Москва, 13 апреля, 2017, 00:00 — ИА Регнум.

У Тиллерсона состоялась хорошая встреча в Москве, но нужен конечный результат, а не разговоры сами по себе, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в Россию.

Иван Шилов ИА REGNUM

Во время пресс-конференции с главой НАТО Йенсом Столтенбергом президент США Дональд Трамп сообщил, что Тиллерсон проделал большую работу в Москве, и его переговоры с Сергеем Лавровым можно назвать хорошими.

«Он очень хорошо справляется со своими обязанностями», — отметил Дональд Трамп.

Интересно, что при этом президент США, с одной стороны, отметил, что переговоры в Москве прошли успешней, чем предполагалось, однако дополнил это своим мнением, что «нас интересует конечный результат, а не разговоры сами по себе».

Напомним, 11 и 12 апреля в Москве прошли переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым.

После переговоров их обоих принял президент России Владимир Путин.