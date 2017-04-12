Санкт-Петербург, 12 апреля, 2017, 23:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 12 апреля 2017 года прошёл третий матч финала Кубка Гагарина.

Ska.ru СКА (Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск) 2:1

СКА (Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск) 2:1 ОТ2 (0:0 1:1 0:0 0:0 1:0), счёт в серии 2:1

Ни СКА, ни «Металлург» в этом розыгрыше Кубка Гагарина ещё не сталкивались со столь сильным соперником, и пока кажется, что силы соперников равны. Но кто-то должен будет победить. Пока преимущество у СКА. Послезавтра четвёртый матч серии.

За ходом финала Кубка Гагарина можно следитьздесь.