Калуга, 12 апреля, 2017, 18:37 — ИА Регнум. В калужском Доме музыки 12 апреля состоялось торжественное собрание, посвящённое празднованию Дня космонавтики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, в торжествах приняли участие глава городского самоуправления Александр Иванов и депутат городского парламента, директор калужского филиала НПО имени С.А.Лавочкина Павел Середин.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги На выставке детского технического творчества

Перед началом официальной части гости посетили выставку работ воспитанников Детско-юношеского центра космического образования «Галактика» «От моделей ученических до кораблей космических». Показательные выступления начинающих инженеров и создателей действующих моделей роботов заинтересовали даже специалистов.

«Космическая отрасль имеет для России огромное значение, от ее развития зависит международный авторитет и влияние нашей страны, — отметил в своём выступлении Александр Иванов, — отрадно что подрастающее поколение проявляет такой интерес к космической тематике, возможно многие из тех ребят, чьи работы были сегодня представлены на выставке продолжат дело Циолковского и Королева и впишут новые славные страницы в историю отечественной космической науки».

В апреле 2017 года отмечает своё 80-летие ведущая организация ракетно-космической промышленности — НПО имени С.А. Лавочкина. В настоящее время предприятие выпускает космические комплексы и системы для проведения фундаментальных научных, астрофизических и планетных исследований, не уступающие мировым аналогам.

«За долгие годы существования предприятия на его счету множество научных открытий и передовых разработок, — сказал депутат городской Думы Калуги Павел Середин, — и сейчас на орбите работают аппараты, в разработке которых принимал участие калужский филиал НПО имени С.А. Лавочкина. В планах у нас разработка комплексов для изучения Луны и дальнего космоса. Хочу выразить благодарность всему коллективу за плодотворный труд и значительный вклад в развитие космической отрасли, впереди у нас ещё много работы и новых открытий».

Александр Иванов и Павел Середин вручили работникам калужского филиала НПО имени С.А. Лавочкина почётные грамоты и благодарственные письма.

В заключении торжественного собрания состоялся праздничный концерт.