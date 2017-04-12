Москва, 12 апреля, 2017, 23:43 — ИА Регнум. Результат ответного матча волейбольной Лиги чемпионов, прошедшего 12 апреля в Москве.

Pvastudio.ru Мяч

[[[flag-ru]]] «Динамо» (Москва) — [[[flag-de]]] «Берлин» (Германия) 2:3 (35:37 25:22 25:21 16:25 8:15)Проиграв оба матча, московское «Динамо» выбыло из борьбы в Лиге чемпионов.

Завтра в Лиге чемпионов сыграют «Белогорье» и «Зенит-Казань».

Положение команд в розыгрыше мужской волейбольной Лиги чемпионов можно посмотреть здесь.