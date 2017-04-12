Копенгаген, 12 апреля, 2017, 23:42 — ИА Регнум. Исследователи из Датского технического университета пришли к выводу, что викинги в средние века могли носить мечи в декоративно-косметических целях, сообщает портал Live Science.

U.S. Navy photo by Cliff Maxwell Декоративное оружие

Датские учёные пришли к такому оригинальному выводу, исследовав три меча, относящихся к VIII—IX векам.

Ученые заявили, что мечи изготовлены таким образом, что красивые разводы на их лезвиях достигнуты за счет уменьшения прочности клинков.

Кроме того, исследованные ими мечи отличаются тем, что при их изготовлении была нарушена принятая в то время технология дополнения мягкой и вязкой, устойчивой к ударам части клинка более твёрдой сталью по краям лезвия.

Все эти признаки привели датских учёных к выводу, что некоторые мечи раннего средневековья не предназначались для битв.

Стоит отметить, что версию производственного брака или производства оружия в условиях нехватки некоторых сортов железа датские ученые не рассматривали.